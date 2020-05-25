Києво-Печерську лавру відкрили після карантину

Із 25 травня Києво-Печерську лавру знову відкрили для відвідувачів.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП.

"З 25 травня 2020 року зняті обмеження щодо відвідування території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Лавра працюватиме відповідно до тих норм, які визначені Кабміном. Зокрема, ідеться про проведення богослужінь при обов’язковому дотриманні дистанції між вірянами: на кожних 10 м² не більше однієї людини.

Як повідомляв Укрінформ, 13 квітня мер Києва Віталій Кличко заявив, що Києво-Печерська лавра за рішенням комісії з надзвичайних ситуацій столиці закривається на карантин. У Лаврі виявили понад 100 інфікованих коронавірусом.

Фото: news.church.ua