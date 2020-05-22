Зеленський відповів на петицію щодо оренди Києво-Печерської лаври

Кабінет міністрів України виконує функції з управління або ж передачі іншим суб'єктам в управління об'єктів державної власності, у тому числі Києво-Печерської лаври.

Про це йдеться у відповіді Президента Володимира Зеленського на петицію Олексія Кравчука, який пропонує припинити здавати цей об'єкт в оренду УПЦ МП.

«Згідно з пунктом 1 статті 5 Закону України «Про управління об’єктами державної власності» Кабінет міністрів України є суб'єктом управління, що визначає об'єкти управління державної власності, стосовно яких виконує функції з управління, а також об'єкти управління державної власності, повноваження з управління якими передаються іншим суб'єктам управління», - зазначено у відповіді глави держави.

Автор петиції запропонував Президенту розірвати договір оренди Києво-Печерської лаври з Українською православною церквою Московського патріархату та передати її у використання Православній церкві України (ПЦУ).

Він підкреслив, що Києво-Печерська лавра тисячу років є однією з найбільших святинь українського народу. Він також нагадав, що ПЦУ - автокефальна православна церква на території України, п'ятнадцята в диптиху, яка утворилася внаслідок об'єднання трьох українських православних церков: УПЦ КП, УАПЦ та УПЦ МП.

Водночас Кравчук додав, що Українська православна церква МП не є автокефальною православна церквою на території України.

Ця електронна петиція була розміщена на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України 15 квітня, а 29 квітня вона вже брала необхідні 25 тисяч голосів.

Після набрання 25 тисяч підписів петицію розглядає Президент України.