Поліція досі розслідує, куди зникли цінності з Києво-Печерської лаври

Правоохоронці продовжують перевірку щодо можливої розтрати цінностей, що були передані на зберігання посадовим особам Києво-Печерської лаври.

Про це йдеться у відповіді слідчого управління Головного управління Нацполіції в місті Києві на інформаційний запит Укрінформу.

«За викладеними у запиті фактами проводиться перевірка, про результати якої буде повідомлено додатково», - поінформували у поліції.

Як повідомлялося, у січні 2019 року у Міністерстві культури України заявили, що за результатами перевірки Міністерства культури України в основному та науково-допоміжному фондах Києво-Печерського історико-культурного заповідника комісія не виявила 10 предметів.

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У лютому 2019 року у СБУ повідомили, що за матеріалами СБУ слідчим відділом Нацполіції було зареєстровано кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) за фактом розтрати цінностей, що були передані на зберігання посадовим особам Києво-Печерської Лаври.