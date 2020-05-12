Поліція почала внутрішнє розслідування через збір даних про євреїв Коломиї

Департамент внутрішньої безпеки та Головне слідче управління Національної поліції проведуть розслідування щодо поліції Івано-Франківської області у зв'язку зі збором даних про євреїв Коломиї.

Про це йдеться на сайті Нацполіції.

10 травня у фейсбуці виклали лист Управління стратегічних розслідувань в Івано-Франківській області, адресований голові єврейської громади Коломиї Якову Заліщикеру. Під приводом "боротьби з транснаціональними і етнічними організованими групами і злочинними організаціями" він містить прохання надати копію статуту, список членів єврейської громади, а також адреси цих людей і їх мобільні телефони.

"Щойно ця інформація з'явилася в мережі, я відразу призначив за цим фактом службове розслідування, адже будь-які прояви ксенофобії й антисемітизму неприйнятні. Мені шкода, що така ситуація взагалі виникла. Саме тому в максимально стислі терміни буде проведено службове розслідування, основна мета якого - з'ясувати причини і необхідність відправлення листа про збір даних представників єврейської громади", - прокоментував випадок голова Національної поліції Ігор Клименко.

Він запевнив, що поліція не сприймає переслідувань громадян за національною або іншою ознакою.

"Усі підрозділи поліції працюють над запобіганням антисемітським злочинам на ґрунті ненависті, а в разі їх здійснення - миттєво реагують і спрямовують зусилля на їх розкриття і розслідування", - сказав Клименко.

Службове розслідування за фактом збору інформації про представників єврейської громади проводять представники Департаменту внутрішньої безпеки та Головного слідчого управління Нацполіції.