Алею Героїв Крут та Парк Вічної Слави дезінфікують щогодини

Київські рятувальники щогодини проводять дезінфекцію під час урочистих заходів 9 травня на Алеї Героїв Крут і у парку Вічної Слави.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у м.Києві.

"Навіть під час проведення урочистих заходів наші рятувальники дбають про безпеку громадян. Тож сьогодні, 9 травня, на Алеї Героїв Крут під час проведення заходів з масовою участю людей столичні рятувальники проводили обробку території з метою недопущення розповсюдження коронавірусної інфекції. Заходи з дезінфекції здійснюються щогодини на Алеї Героїв Крут та на території парку Вічної Слави", - йдеться у повідомленні.

У Києві щогодини проводять дезіфенкцію у парку Вічної Слави / Фото: Павло Багмут, Євген Котенко. Укрінформ

Зазначається також, що для обробки використовувалася спеціальна дезактивуюча суміш.

Як повідомляв Укрінформ, на сьогодні у столиці були заплановані заходи, присвячені Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні - державне свято в Україні, яке офіційно відзначають 9 травня, починаючи з 2016-го року. Воно прийшло на зміну радянському святу День перемоги, яке святкували в СРСР, а потім в Україні до 2015 року включно.