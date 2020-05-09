Поліція Києва заявляє, що акція у Парку Слави проходить мирно

У поліції Києва заявляють, що сутичок у суботу, 9 травня, громадян з поліцейськими біля Парку Слави не було.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила прессекретар Печерського райуправління поліції Києва Оксана Тищенко.

«У мене немає такої інформації. Сутичок не було. Ми зараз перебуваємо на місці, але сутичок ніяких не було з поліцією», - зазначила Тищенко.

Акція в Парку Слави / Фото: Євген Котенко. Укрінформ

Раніше ЗМІ інформували, що біля Парку Слави сталася сутичка з поліцейськими.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві поліція посилила заходи безпеки під час подій, які заплановані на 9 травня.

Сьогодні в Україні відзначається День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.