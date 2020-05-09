В Україні - День перемоги над нацизмом у Другій світовій

У суботу, 9 травня, в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні встановлений відповідно до Закону «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років». Відзначення Дня перемоги над нацизмом включає в себе переосмислення подій Другої світової війни, руйнування радянських історичних міфів, чесний діалог навколо складних сторінок минулого.

Друга світова війна почалася 1 вересня 1939 року із нападу нацистської Німеччини на Польщу. Цього дня німецька військова авіація бомбардувала Львів та інші міста. Від 17 вересня учасником Другої світової війни на боці Німеччини став Радянський Союз. Радянська армія перейшла кордон Польської Республіки і розпочала бойові дії проти польської армії. Відповідно до таємної угоди з Третім Рейхом, СРСР окупував східні воєводства Польської Республіки (землі Західної України та Західної Білорусі).

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Слід зазначити, що Україна, не тільки серед колишніх радянських республік, а й з усіх країн світу, зазнала найбільших втрат за роки тієї війни. За різними оцінками, в Україні загинули від 8 млн до 10 млн людей, з них цивільного населення близько 5 млн, 2,2 млн було вивезено на примусові роботи до нацистської Німеччини, 10 млн втратили притулок. На цілковиті руїни було перетворено понад 700 міст та селищ міського типу, майже 30 тис. сіл.

Вихідці з України зробили значний внесок у перемогу над нацизмом. На боці Об’єднаних Націй вони воювали у складі армій Великої Британії та Канади - 45 тис. осіб, Польщі - 120 тис., СРСР - близько 6 млн, США - 80 тис. і Франції - 6 тис., а також в самій Україні в лавах УПА перебувало до 100 тис. осіб.

Сьогодні вшановується пам’ять кожного, хто боровся з нацизмом, підкреслюється солідарність та бойове братерство усіх Об’єднаних Націй, як держав, так і бездержавних тоді народів. Разом з тим, слід перенести акцент з історії військових дій на історії конкретних людей і відмовитися від святкування на користь вшанування пам’яті.

Офіційним символом святкування Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні вже кілька років поспіль є квітка червоного маку - загальноприйнятий у світі символ відзначення пам'ятних днів.

Цього року, до Дня пам’яті та примирення 8 травня та до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 9 травня, Український інститут національної пам’яті розпочинає всеукраїнську безстрокову акцію «Родинні історії війни». Аби взяти участь в акції, українцям пропонується опублікувати свою розповідь у будь-якій соціальній мережі під хештегом #РодинніІсторіїВійни та додати до тексту фотографію члена родини, чиєю історією ви ділитеся.

З нагоди Дня перемоги над нацизмом до українців звернувся Голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

"Після втрат, завданих Другою світовою, здавалося, що людство змінилося назавжди і засвоїло справжню ціну, яку доводиться платити за війну, але, на жаль, і сьогодні наша держава повинна боротися за свободу", - підкреслив спікер.

Він наголосив, що цього дня ми вшановуємо героїв, які закінчили війну, пройшли через нелюдські випробування, віддавали свої життя та здоров’я з вірою у перемогу справедливості.

"Безмежна вдячність ветеранам Другої світової війни. Світла пам’ять загиблим. З Днем Перемоги, Україно!", - зауважив Разумков.

У свою чергу віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Вадим Пристайко наголосив: треба пам’ятати, яку ціну народ сплатив за перемогу над нацизмом.

«75 років тому європейські нації разом раділи закінченню жорстокої війни. Вірили у краще майбутнє. Вшановуючи героїв, які вибороли Перемогу над нацизмом, важливо пам’ятати, яку ціну наш народ сплатив за неї, і як так сталось, що українці залишились за «залізною завісою», – зазначив він.

Україна була відділена від своїх союзників і побратимів по зброї. І в той час, «як для однієї частини континенту перемога стала початком вільної, успішної Об'єднаної Європи, для іншої - продовженням виживання та несвободи», - наголосив Пристайко.