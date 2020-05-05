Більше як половина українців вважає винними у Другій світовій СРСР та Німеччину

Більше як половина українців вважає винними у Другій світовій СРСР та Німеччину

Опитування
Укрінформ
Більше як половина українців вважає СРСР разом із Німеччиною відповідальними за початок Другої світової війни.

Про це поінформував аналітик Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва Сергій Шаповалов у вівторок під час онлайн-презентації дослідження «День Перемоги і його місце в історичній пам'яті українців: як держава відзначатиме річницю перемоги над нацизмом?», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Наступне питання: «Чи згодні ви з твердженням, що Радянський Союз разом із Німеччиною відповідальні за початок Другої світової війни?», і тут ми маємо, скажімо так, позитивний консенсус усього суспільна при відповіді на нього. Так, бачимо, що більше половини наших громадян погоджуються із цим твердженням (37% відповіли, що цілком згодні, та 19,1% – що скоріше згодні, – ред.)», – зазначив Шаповалов.

При цьому не погоджуються з таким твердженням близько чверті респондентів (23,7%), а ще 20,2% не змогли відповісти на поставлене в опитуванні запитання.

Водночас на заході України 63,2% громадян цілком згодні із твердженням щодо спільної відповідальності СРСР та Німеччини за початок Другої світової війни, у центрі такої позиції дотримують 59,8%, на півдні – 50,7%, а сході – 43,7% опитаних. Водночас понад третина респондентів півдня і сходу заявили, що скоріше не згодні з таким твердженням.

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«Якщо подивитися на регіональний розподіл, то ми припускали побачити значно більше тих, хто не погоджуватиметься з відповідальністю Радянського Союзу, серед старшої вікової категорії. Але насправді, якщо подивитися на результати опитування категорій молодих респондентів і людей вікової групи 60-69 років і навіть 70+, то якихось кардинальних відмінностей ми не маємо, тобто максимум це 10%. Причому ще цікаво, серед старшої вікової категорії, то серед тих, хто не згоден із відповідальністю СРСР, не більше (25% проти 24%), тобто тут більше тих, кому важко відповісти (27,3%)», – уточнив Шаповалов.

Довідково. Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології протягом 17-22 квітня 2020 року провели дослідження, що охопило всю Україну. Загалом фахівці опитали дві тисячі респондентів.

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