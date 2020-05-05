День пам’яті або 9 травня: майже 40% українців хочуть відзначати обидві дати

Близько 40% українців вважають, що у травні варто відзначати і День пам’яті та примирення 8 травня, і День перемоги над нацизмом 9 травня.

Про це поінформував аналітик Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва Сергій Шаповалов 5 травня під час онлайн-презентації дослідження «День Перемоги і його місце в історичній пам'яті українців: як держава відзначатиме річницю перемоги над нацизмом?», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Перше питання, яке ми ставили нашим респондентам, – це «Які дати має відзначати Україна у травні?», оскільки, як ми знаємо, Україна на сьогодні відзначає і День пам’яті та примирення (8 травня), і День перемоги над нацизмом (9 травня). Загалом по країні переважає думка (39,1%), що сьогодні Україна має відзначати обидві дати, ще 32% вважають, що потрібно святкувати лише День перемоги над нацизмом 9 травня. І що також було цікавим фактом, – це те, що близько 14% громадян вважають, що ми взагалі маємо святкувати лише День пам’яті та примирення 8 травня. Ще близько 10% байдуже щодо цього питання», – зазначив Шаповалов.

При цьому за регіональним розподілом серед респондентів також переважає думка щодо відзначення обох дат, зокрема йдеться про західний, центральний і південних регіони. Разом з тим на сході 42,3% жителів (проти 40,5%) дотримуються позиції, що у травні варто відзначати лише День перемоги над нацизмом.

«Цікаво також, що у західному регіоні майже чверть громадян вважає, що Україна сьогодні має святкувати лише 8 травня», – сказав експерт.

Стосовно ж розподілу за віком, то згідно з дослідженням, як серед молоді, так серед людей старшого віку більше третини респондентів є прихильниками відзначення обох пам’ятних дат.

«Водночас якщо порівняти вікові групи 70+ і 18-29 років, то бачимо, що серед людей старшого віку на 20% більше тих, хто вважає, що треба святкувати лише 9 травня. Але знову ж таки ми не бачимо якихось кардинальних відмінностей у результатах опитування», – уточнив Шаповалов.

Окрім того, 32,2% респондентів вважають, що 9 травня відзначається День перемоги антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні та внесок у неї українського народу, 52,5% підтримують позицію, що це День перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні, а понад 15% опитаних громадян байдуже або ж вони ще не визначалися зі своїм ставленням.

«Також ми можемо констатувати, що серед молоді – більше байдужих до цього питання, тобто близько 10% в обох категоріях молоді (групи 18-29 і 30-39 років) говорять про те, що для них це просто вихідних день (9 травня – ред.), який дає привід провести час із друзями та родичами», – зазначив Шаповалов.

Загальнонаціональне дослідження проведене Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 17 по 22 квітня 2020 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Дослідження проводилося методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2%.