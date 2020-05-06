“Карантинна тисяча” не впливає на субсидію - міністр соцполітики

Міністр соціальної політики Марина Лазебна запевнила, що виплата одноразової допомоги в 1 тисячу гривень не впливає на субсидію чи будь-які інші соціальні виплати.

Про це сказала під час брифінгу в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми чітко зазначили в рішенні уряду, що одержання тисячі гривень не впливає ні на призначення субсидії, і на інші виплати допомог. Крім того, ми також сказали, що з цієї одноразової грошової цільової допомоги не відбуваються ніякі стягнення. Тому ми розраховуємо, і говорили про це людям, що це матеріальна підтримка в період коронакризи. Нам дуже важливо було підтримати матеріально пенсіонерів і людей, які також отримали таку тисячу гривень», - заявила Лазебна, відповідаючи на запитання журналістів, чи буде впливати виплата 1 тис. грн пенсіонерам на їх субсидії та чи буде вона враховуватися до загального доходу.

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Як повідомлялося, 23 квітня Кабінет міністрів України поінформував про початок виплати одноразової грошової допомоги у розмірі 1000 гривень. На це урядом спрямовано 10,6 млрд гривень. Одноразову грошову допомогу в сумі 1 тисяча гривень отримають пенсіонери, розмір пенсійної виплати яких менше 5 тисяч гривень, та громадяни, які одержують державну соціальну допомогу у зв’язку з інвалідністю та за віком замість пенсії.

Фото: Мінсоцполітики