В Україні почали виплачувати проіндексовані пенсії

Міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила про початок виплати проіндексованих пенсій 8,4 мільйона пенсіонерів.

Про це вона сказала на брифінгу в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Хочу зазначити, що з 4 травня розпочата виплата проіндексованих пенсій для 8,4 млн українських пенсіонерів», - сказала Лазебна.

За її словами, вже реалізована ініціатива Президента України щодо виплати 1000 гривень тим, чим пенсія менша 5000 грн, особам з інвалідністю.

Окрім того, Лазебна нагадала про доплати до пенсій людям, старшим 80-річного віку.

Як повідомлялося, в Україні з 1 травня 2020 року в Україні проводять індексацію пенсій на 11%.