На виплату пенсій у травні спрямували вже 7,3 мільярда

Пенсійний фонд України спрямував уже 7,3 мільярда гривень на фінансування пенсійних виплат у травні.

Про це ПФУ інформує на сторінці у Facebook.

"5 травня 2020 року Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій травня. На пенсійні виплати спрямовано 4,7 мільярда гривень. З початку місяця профінансовано пенсій на суму 7,3 мільярда гривень", - ідеться в повідомленні.

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У ПФУ наголошують, що виплату пенсій проведуть у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку: пенсію зарахують на рахунок у банку, а тим, хто обрав АТ "Укрпошта", пенсії доставлять листоноші додому.