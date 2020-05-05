Пенсії та допомоги можна отримати у 42 банках
Про це повідомляє пресслужба міністерства.
"Відповідно до вимог пункту 4 Порядку відбору банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 26.09.2001 № 1231 (в редакції постанови Кабінету міністрів України від 27.12.2019 № 1151), Міністерство фінансів України публікує перелік уповноважених банків", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що на сьогодні уповноваженими є 42 банки.
До переліку уповноважених банків входять, зокрема:
АТ "Ощадбанк",
АТ КБ "ПриватБанк",
АТ АБ "Укргазбанк",
АТ "Укрексімбанк",
АТ "АГРОПРОСПЕРІС БАНК",
АТ "КБ "АКОРДБАНК",
АТ "Банк Альянс",
АТ "БАНК ВОСТОК",
АТ КБ "Глобус Банк".
Із повним переліком можна ознайомитися за посиланням.