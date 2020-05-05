Пенсії та допомоги можна отримати у 42 банках

Міністерство фінансів оприлюднило перелік 42 уповноважених банків для виплати пенсій, грошових допомог, а також зарплат працівникам бюджетних установ.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

"Відповідно до вимог пункту 4 Порядку відбору банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 26.09.2001 № 1231 (в редакції постанови Кабінету міністрів України від 27.12.2019 № 1151), Міністерство фінансів України публікує перелік уповноважених банків", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що на сьогодні уповноваженими є 42 банки.

До переліку уповноважених банків входять, зокрема:

АТ "Ощадбанк",

АТ КБ "ПриватБанк",

АТ АБ "Укргазбанк",

АТ "Укрексімбанк",

АТ "АГРОПРОСПЕРІС БАНК",

АТ "КБ "АКОРДБАНК",

АТ "Банк Альянс",

АТ "БАНК ВОСТОК",

АТ КБ "Глобус Банк".

Із повним переліком можна ознайомитися за посиланням.