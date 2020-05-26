На Донеччині відновлюється міжміське транспортне сполучення – ОДА

У Донецькій області після карантину відновлюється міжміське транспортне сполучення.

Про це 26 травня на пресбрифінгу в Краматорську заявив директор департаменту розвитку базових галузей промисловості Донецької ОДА Артем Литвинов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Місцеві комісії у містах, районах та об’єднаних територіальних громадах мають розглянути постанови щодо відновлення транспортного сполучення. Обласною державною адміністрацією розроблені вимоги щодо роботи перевізників, і міжміське сполучення почне працювати вже сьогодні. Зокрема, у касах автовокзалів вже почався продаж квитків на міжміські рейси», - сказав Литвинов.

За його словами, обласна територіальна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення щодо відновлення внутрішньообласного регулярного та нерегулярного транспортного сполучення, а також відновлення роботи муніципального транспорту у містах регіону.

Але Литвинов зазначив, що про відновлення міжобласного сполучення, у тому числі залізничного, поки що говорити зарано. Це має відбуватиметься на наступному етапі послаблення карантину, який очікується 1 липня.

Також Литвинов підкреслив, що за дотриманням вимог карантину та санітарних норм у транспорті області слідкуватимуть працівники Національної поліції та Укртрансбезпеки.

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Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення. З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі і для авіасполучення.

24 квітня Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оприлюднив план виходу з карантину в Україні, який складається з 5 етапів.

Станом на 26 травня в Україні лабораторно підтверджено 21 584 випадки COVID-19, зокрема за добу 339.

У Донецькій області з початку оголошення карантину зафіксовано 155 випадків захворювання на коронавірусну хворобу. З них 4 завершилися летально, 64 людини одужали, 87 продовжують лікування.