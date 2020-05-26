Вінниччина підготувала план дій на випадок другої хвилі епідемії COVID-19

Вінницька ОДА розробила план дій на випадок другої хвилі епідемії COVID-19.

Про це у вівторок на пресконференції сказав голова Вінницької ОДА Владислав Скалський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Відпрацьовано та затверджено чіткий регіональний план госпіталізації пацієнтів з COVID-19. Заклади охорони здоров’я поділено на 2 хвилі. Надавати допомогу при коронавірусі в області можуть 17 закладів охорони здоров’я. Перелік закладів охорони здоров’я першої хвилі для госпіталізації пацієнтів з коронавірусною хворобою по Вінницькій області включає 9 лікарень», - повідомив Скальський.

За його словами, наразі триває процес укладання договорів медустанов регіону з НСЗУ стосовно надання медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19. На такі пакети подано 60 пропозицій від Вінницької області, і 45 з них вже підписані. Зокрема, один пакет для Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, 28 договорів по мобільних бригадах з центрами сімейної медицини, 9 договорів – по стаціонарній допомозі і 7 договорів по стаціонарній допомозі за квітень.

У цих договорах передбачено і доплати для медиків, що працюють з COVID-19, і вартість медикаментів для лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою.

Наразі ж головним здобутком області в боротьбі з коронавірусом Скальський назвав високі показники ПЛР-тестування і виявлення хворих на ранніх етапах (проведено близько 18 тис. тестів). Це дозволило вчасно розривати ланцюжки інфікування і забезпечити порівняно малий відсоток важких та летальних випадків. Окрім того, саме вінницькі медики розробили перший в Україні власний протокол лікування COVID-19.

На Вінниччині станом на 9.00 вівторка кількість хворих з COVID-19 сягнула 910. За останню добу виявлено 18 нових випадків коронавірусу.

Станом на 9.00 26 травня в Україні лабораторно підтверджено 21 584 випадки COVID-19, зокрема, за добу 339.