Адаптивний карантин: Вінниця наближається до "червоної межі" одного з трьох показників

Через стрімке зростання захворюваності на COVID-19 у Вінниці показник інцидентності в області зріс до 11 і наблизився до критичної межі запровадження адаптивного карантину.

Про це повідомляє департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

«На четвер, на момент введення адаптивного карантину, показник інцидентності по місту був 26, а по області – 9. І це дозволило Кабінету міністрів включити Вінницький регіон в число тих, де може бути застосовано адаптивний карантин. Станом на неділю ми бачимо, що у місті збільшується кількість нових випадків. І якщо така динаміка буде продовжуватись, то ми перейдемо за «червону межу» показника інцидентності», - цитує відомство директора департаменту охорони здоров’я Вінницької міської ради Олександра Шиша.

За його словами, за останні три дні показник інцидентності в області зріс на дві одиниці - до 11.

Станом на 25 травня у Вінниці лабораторно підтверджено вже 514 випадків інфікування COVID-19. Через два тижні після травневих свят кількість тих, хто хворіє на коронавірусну інфекцію, почала стрімко переважати над тими, хто одужав. Причиною такої динаміки стало нехтування містянами правил карантину.

Наразі майже 78 % захворілих мають легкий, або безсимптомний перебіг хвороби і перебувають вдома. З ними працюють сімейні лікарі. Інтенсивно досліджуються контакти між членами їхніх сімей. За час роботи знято з карантину і не захворіло 1410 осіб.

У місті працює 16 мобільних бригад, які здійснили більш як три тисячі виїздів і відібрали понад шість тисяч зразків для тестування (ПЛР). Враховуючи те, що захворювання на запалення легень віднесено до підозр на COVID-19, у Вінниці проводиться моніторинг усіх вінничан, які лікують цю недугу і в амбулаторних, і стаціонарних умовах.

Всього за час епідемії у місті Вінниці померли сім вінничан, всі вони мали обтяжливу супутню патологію, практично у всіх була гіпертонічна хвороба, ожиріння і серцево-судинні захворювання.

Станом на 25 травня в Україні лабораторно підтверджено 21 245 випадків COVID-19. За добу - 259 нових випадків. На Вінниччині станом на 11:00 зареєстровано 899 випадків коронавірусу.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 20 травня ухвалив рішення про перехід на адаптивну модель карантину з 22 травня до 22 червня.

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Цим документом передбачене послаблення або припинення протиепідемічних заходів на території регіонів на підставі рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).

Рішення приймають з урахуванням оцінки епідемічної ситуації та наявності у регіоні одночасно трьох ознак: інцидентність має становити менше ніж 12 осіб на 100 тис. населення; завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, має бути менше ніж 50%; середня кількість ПЛР-тестувань повинна становити понад 12 на 100 тис. населення протягом останніх 7 днів.