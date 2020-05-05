МВС купуватиме засоби захисту та дезінфекції тільки у українських виробників

МВС прийняло рішення щодо закупівлі засобів індивідуального захисту та дезінфекції виключно у українських товаровиробників.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

«Зараз, коли МВС вже має півторамісячний запас матеріальних ресурсів, необхідних для протистояння епідемії коронавірусу, Міністерством прийнято рішення щодо закупівлі засобів індивідуального захисту та дезінфекції виключно у українських товаровиробників», - йдеться у повідомленні.

У міністерстві додали, що для захисту 350-тисячного колективу МВС уже оперативно закупило в КНР у березні-квітні 1,5 млн шт. респіраторів, понад 260 тис. шт. костюмів біологічного захисту, 100 650 експрес-тестів, 1000 термометрів, понад 200 тисяч пар одноразових рукавичок.

Уточнюється, що 80 тисяч респіраторів та 8 тисяч костюмів передали в МОЗ для забезпечення першочергових потреб закладів охорони здоров’я по всій Україні.

Крім того, Центральна поліклініка МВС у квітні 2020 року закупила респіратори високого класу захисту моделі 3М 6800М, виробництва відомої транснаціональної компанії «3М».

Уточнюється, що ці респіратори призначені для роботи медиків системи МВС з хворими на особливо небезпечні інфекційні хвороби, такі як Covid-19, а також для роботи співробітників слідчо-оперативних груп, які беруть участь в огляді тіл загиблих та контактах з особами, в яких лабораторно підтверджений діагноз Covid-19.

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У МВС поінформували, що респіратори зі змінними фільтрами «3М 6800М» призначені для багаторазового використання, вони зручні і комфортні у використанні медиків та поліцейських які кожен день ризикують своїм життям, наражаючись на загрозу бути інфікованими.

«Закупівельна ціна за одиницю респіратора моделі «3М 6800М» становила - 4000 гривен, що нижче, ніж середня пропозиція на ринку», - поінформували у відомстві.

Фото в тексті: mvs.gov.ua