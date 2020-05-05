У Франції до тестування масок залучили фахівців Міністерства оборони

У Франції різні моделі захисних масок випробовують фахівці генерального управління озброєння Міністерства збройних сил.

Про це повідомляє оборонне відомство країни у Тwitter.

"В умовах боротьби з COVID-19 Міністерство збройних сил залучено до заходів із захисту французів. Декілька тисяч зразків масок було протестовано генеральним управлінням озброєння", - йдеться у повідомленні.

Наразі, про результати випробувань не повідомляється.

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Згідно з національною стратегією виходу з карантину, у Франції з 11 травня планується масштабне поширення захисних масок, які будуть обов'язковими для носіння у громадському транспорті та у навчальних закладах. Нині маски реквізовані державою та відсутні в аптеках. Ними забезпечуються лише лікарі, силовики та представники деяких інших критичних в умовах пандемії професій.

Планується, що звичайна (не хірургічна) маска у роздрібній торгівлі буде коштувати 3-4 євро.

У Франції перший етап карантину триватиме до 11 травня. Далі його у полегшеному режимі буде продовжено до 2 червня. Це передбачено затвердженою 28 квітня національною стратегію виходу з режиму санітарного стану.

На сьогодні громадяни зобов'язані перебувати на «домашньому» карантині та залишати домівки лише за нагальних потреб, які чітко визначені правилами й потребами. На кожний вихід треба особисто заповнювати спеціальний паперовий сертифікат або активізувати онлайн QR-код із зазначенням персональних даних, адреси перебування під час карантину, дати й часу залишення місця проживання.

За порушення режиму – штраф у 135 євро, який може сягати до 4 тисяч євро при фіксації понад чотирьох порушень на місяць, або позбавлення волі на строк до шести місяців.

До контролю епідеміологічної ситуації Міністерство внутрішніх справ мобілізувало 160 тисяч поліціянтів і жандармів. На посилення охорони об'єктів критичної інфраструктури також залучається армія.