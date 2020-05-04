Карантин у Франції: Іноземний легіон переходить на вербування онлайн

У зв'язку з режимом карантину в умовах епідемії коронавірусу та закриття кордонів Євросоюзу Французький іноземний легіон припинив рекрутування кандидатів та розпочав прийом онлайн попередніх заявок від бажаючих поступити на службу.

Відповідна форма анкети розміщена на офіційному сайті легіону, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

У легіоні зазначають, що ці анкети є попередніми заявками кандидатів, рішення за якими прийматиметься після завершення карантину.

На службу в легіоні приймають чоловіків віком від 17 до 40 років. Кандидати повинні підтвердити свою особистість паспортним документом, пройти жорсткі тестування психологічного і фізичного стану, а також довести мотивацію служити Франції. Перший контракт укладається на 5 років. За бажанням легіонер може змінити своє ім'я, прізвище, імена батьків та дату і місце народження. Після 3 років служби легіонер може клопотати про надання французького громадянства.

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Нині легіон, який підпорядковується президенту Республіки та входить до складу Сухопутних військ ЗС Франції, нараховує близько 9 тис. військовослужбовців і складається з 11 полків. За чисельністю і структурно легіон є загальновійськовим об'єднанням рівня корпусу.

Серед особового складу легіону 35% є вихідцями з країн Східної Європи, 12% - з Африки, 13% - з Південної Америки. Ще 11% військовослужбовців, переважно офіцерів, є французами.

У 2019 році на службу до легіону було прийнято 1100 чоловіків.

За національними законодавствами багатьох країн служба у Французькому іноземному легіоні вважається найманством та передбачає кримінальне переслідування таких осіб.

Як повідомлялося у березні-травні цього року у складі Французького легіону під час виконання бойових і миротворчих завдань загинуло двоє українців.