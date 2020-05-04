Карантин у Франції: Іноземний легіон переходить на вербування онлайн
Відповідна форма анкети розміщена на офіційному сайті легіону, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
У легіоні зазначають, що ці анкети є попередніми заявками кандидатів, рішення за якими прийматиметься після завершення карантину.
На службу в легіоні приймають чоловіків віком від 17 до 40 років. Кандидати повинні підтвердити свою особистість паспортним документом, пройти жорсткі тестування психологічного і фізичного стану, а також довести мотивацію служити Франції. Перший контракт укладається на 5 років. За бажанням легіонер може змінити своє ім'я, прізвище, імена батьків та дату і місце народження. Після 3 років служби легіонер може клопотати про надання французького громадянства.
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Нині легіон, який підпорядковується президенту Республіки та входить до складу Сухопутних військ ЗС Франції, нараховує близько 9 тис. військовослужбовців і складається з 11 полків. За чисельністю і структурно легіон є загальновійськовим об'єднанням рівня корпусу.
Серед особового складу легіону 35% є вихідцями з країн Східної Європи, 12% - з Африки, 13% - з Південної Америки. Ще 11% військовослужбовців, переважно офіцерів, є французами.
У 2019 році на службу до легіону було прийнято 1100 чоловіків.
За національними законодавствами багатьох країн служба у Французькому іноземному легіоні вважається найманством та передбачає кримінальне переслідування таких осіб.
Як повідомлялося у березні-травні цього року у складі Французького легіону під час виконання бойових і миротворчих завдань загинуло двоє українців.