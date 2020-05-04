Сенат Франції не підтримав урядову стратегію виходу з карантину

Верхня палата французького парламенту – Сенат – не підтримала національну стратегію уряду щодо виходу з карантину починаючи з 11 травня.

Проти урядової стратегії виступили 89 членів Сенату, 81 голос був «за» і 174 сенатори утрималися, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Урядові ініціативи сенаторам представив прем'єр-міністр Едуар Філіп, однак на результат голосування не вплинув навіть той факт, що представники президентської партії "Вперед, республіко!" мають у верхній палаті парламенту більшість.

Минулого тижня нижня палата парламенту – Національна - підтримала урядову національну стратегію.

Водночас, ці голосування не зможуть заблокувати дії уряду із імплементації заходів виходу з карантину після 11 травня. Голосування мали політичний характер, адже, згідно із ст. 50-1 Конституції Республіки, уряд при виконанні своїх повноважень може подолати парламентське вето.

Відповідно до затвердженої урядом Франції 28 квітня національної стратегії виходу з режиму надзвичайного стану, перший етап карантину триватиме до 11 травня. Потім його у полегшеному режимі буде продовжено до 2 червня.

На сьогодні громадяни зобов'язані перебувати на "домашньому" карантині і залишати домівки лише за нагальних потреб. На кожен вихід з дому вони мають особисто заповнювати спеціальний паперовий сертифікат або активізувати онлайн QR-код із зазначенням персональних даних, адреси перебування під час карантину, дати і часу залишення місця проживання.

За порушення режиму передбачено штраф у розмірі 135 євро, який, втім, може зрости до 4 тис. євро у разі фіксування більш як чотирьох порушень на місяць, або позбавлення волі на строк до шести місяців.

До контролю за епідеміологічною ситуацією Міністерство внутрішніх справ мобілізувало 160 тис. поліцейських і жандармів. До охорони об'єктів критичної інфраструктури також залучається армія.

Як повідомлялося, станом на 3 травня у Франції підтверджено 131 287 випадків інфікування коронавірусом; 24 895 людей померло; 50 784 осіб одужали.

За даними Worldometer, загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 3 609 958, з них 250 097 летальних, одужало 1 170 397 людей.

Фото: АА