У Франції за добу – 308 хворих з коронавірусом, 135 померли

У Франції інфікованими коронавірусом залишаються більше 130 тис. осіб, але продовжується тенденція уповільнення поширення епідемії.

Про це інформує Національне агентство громадського здоров'я, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Станом на 3 травня у Франції підтверджено 131 287 випадків інфікування коронавірусом; 24 895 людей померли; 3 819 осіб залишаються в реанімації; 50 784 осіб виписані з лікарень після одужання.

Як відзначає Генеральний директорат здоров'я Міністерства солідарності та охорони здоров'я, за попередню добу було зафіксовано 135 летальних випадків від COVID-19, виявлено 308 інфікованих, госпіталізовано 345 пацієнтів, 80 людей переведено із відділень інтенсивної терапії.

Ці показники засвідчують тенденцію уповільнення поширення епідемії.

У Франції перший етап карантину триватиме до 11 травня. Далі його у полегшеному режимі буде продовжено до 2 червня. Це передбачено затвердженою 28 квітня національною стратегією виходу з режиму санітарного стану.

На сьогодні громадяни зобов'язані перебувати на «домашньому» карантині і залишати домівки лише за нагальних потреб, які чітко визначені правилами і потребами. На кожний вихід треба особисто заповнювати спеціальний паперовий сертифікат або активізувати онлайн QR-код із зазначенням персональних даних, адреси перебування під час карантину, дати і часу залишення місця проживання.

За порушення режиму – штраф 135 євро, який може сягати до 4 тис. євро при фіксації більше чотирьох порушень на місяць, або позбавлення волі на строк до шести місяців.

До контролю епідеміологічної ситуації Міністерство внутрішніх справ мобілізувало 160 тис. поліцейських і жандармів. На посилення охорони об'єктів критичної інфраструктури також залучається армія.

Станом на ранок 4 травня у світі зафіксовано більше 3,56 мільйонів випадків зараження коронавірусом, включаючи більше 248 тисяч летальних.

Фото: AA