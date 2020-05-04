Франція не ізолюватиме на карантин людей, які приїхали із Шенгенської зони

Франція на тлі боротьби з коронавірусом запровадить двотижневий карантин для всіх, хто в'їжджає, але цей захід не поширюватиметься на тих, хто прибув з Великої Британії, країн ЄС або Шенгенської зони незалежно від громадянства.

Про це повідомляє DW.

"Двотижневий карантин для всіх, хто в'їжджає до країни, який готує влада Франції, допускає низку винятків. Захід, оголошений для боротьби з поширенням коронавірусу SARS-CoV-2, не поширюватиметься на осіб, які прибули з Великобританії, а також держав Євросоюзу та Шенгенської зони незалежно від громадянства приїжджих", - йдеться у повідомленні.

За даними влади, розпорядження щодо французів і громадян країн ЄС, які прибувають до Франції з інших регіонів, представлять найближчими днями.

Офіційний Париж днем ​​раніше продовжив режим надзвичайного санітарного стану до 24 липня. У зв'язку з цим міністр соціальних справ і охорони здоров'я Олів'є Веран анонсував двотижневий карантин для тих, хто прибуває в країну. Парламент має розглянути відповідний законопроєкт 4 травня.

Карантинні заходи у Франції діють з 17 березня, а 13 квітня вони були продовжені до 11 травня. Французам можна виходити з дому тільки для здійснення покупок, відвідування лікарів або поїздок на роботу. Прогулянки з дітьми та заняття спортом на свіжому повітрі дозволені лише раз на день в радіусі одного кілометра від будинку і не більше години.

Коронавірус SARS-CoV-2 зафіксовано у понад 3,5 мільйонів осіб в 212 країнах і територіях з часу його виявлення в Китаї наприкінці 2019 року. За даними американського Університету імені Джонса Хопкінса, у Франції станом на 4 травня вірус підтверджений у майже 170 000 осіб, померли 24,9 тисячі людей.

Фото: twitter.com/Defense_Sud_Est