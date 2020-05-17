МОЗ оприлюднило правила роботи стоматологій під час карантину

У Міністерстві охорони здоров'я оприлюднили нові правила роботи стоматологічних клінік під час карантину.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ у Facebook.

"У звичному режимі почали працювати стоматологічні клініки. Але щоб лікування було безпечним як для стоматологів, так і для їхніх пацієнтів, необхідно дотримуватися певних правил", - зазначають у повідомленні.

Згідно з інфографікою, опублікованою МОЗ, відвідувати стоматологію під час карантину можна лише за попереднім записом та без супроводжуючих (крім супроводження дітей віком до 14 років, осіб з інвалідністю та похилого віку). Очікувати на прийом можна поза приміщенням.

У стоматологіях повинні забезпечити відвідувачів антисептичними засобами, а працівникам перед початком роботи вимірювати температуру. Також працівники мають бути забезпечені респіраторами без клапанів, герметичними окулярами, щитками для обличчя та шапочками. Записувати пацієнтів можна з інтервалом не менше 15 хвилин, під час запису та в день прийому необхідно опитати пацієнта.

Пацієнти під час прийому мають перебувати в ізольованому стоматологічному кабінеті, після кожного пацієнта необхідно провести прибирання. З кабінету мають бути прибрані рекламна продукція, журнали та іграшки.

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення. З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі і для авіасполучення.

24 квітня Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оприлюднив план виходу з карантину в Україні, який складається з 5 етапів. Перші послаблення карантинних обмежень в Україні стартували з 11 травня. Наразі карантин продовжено до 22 травня.