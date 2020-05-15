Як працюватимуть кафе та ресторани: уряд оприлюднив постанову

Кабінет міністрів вніс зміни до постанови щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 щодо умов надання послуг громадського харчування у період карантину.

Відповідна постанова від 14 травня 2020 р. № 377 опублікована на Урядовому порталі.

Згідно з документом дозволяється діяльність з надання послуг громадського харчування "на відкритих (літніх) майданчиках, у тому числі під тентами, на верандах, за умови забезпечення дотримання відстані не менш як 1,5 метра між місцями для сидіння за сусідніми столами та розміщення не більш як чотирьох осіб за одним столом (без урахування дітей віком до 14 років)".

Крім того, дозволяється адресна доставка замовлень та замовлень на винос за умови, що суб’єкт господарювання, який провадить таку діяльність, є оператором ринку харчових продуктів відповідно до Закону України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”.

При цьому умовами у двох випадках є забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту (зокрема захист обличчя, очей, рук) і перебування відвідувачів, крім часу приймання їжі, у засобах індивідуального захисту, зокрема респіраторах або захисних масках, а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів.

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Раніше у постанові було дозволено перебування на відкритих майданчиках ресторанів та кафе не більше двох клієнтів за одним столом (без урахування дітей віком до 14 років), за умови дотримання відстані не менш як 1,5 метра між місцями для сидіння за сусідніми столами.

Вимоги щодо адресної доставки та забезпечення засобами індивідуального захисту працівників, а також перебування відвідувачів (крім часу приймання їжі) у засобах індивідуального захисту залишились незмінними.

Як повідомлялося, уряд із 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Кабінет міністрів 4 травня продовжив дію карантину до 22 травня, але з 11 травня деякі обмеження послаблені.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль припустив, що після 22 травня карантин в Україні продовжать, але плануються подальші його послаблення.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 15 травня в Україні лабораторно підтверджено 17 330 випадків COVID-19. За добу - 483 нових випадків. Загалом одужало 4473 людини, зафіксовано 476 летальних випадків.