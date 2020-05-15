Комітет Ради обговорить проведення ЗНО і можливість відкриття закладів освіти

Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій на засіданні 20 травня планує розглянути можливість відкриття закладів освіти.

Про це йдеться в порядку денному засідання комітету.

Так, питання про потенційне відкриття закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти визначено другим питання.

Розпочати ж засідання планують із розгляду питання про стан підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання.

Окрім того, члени комітету збираються обговорити особливості проведення державної підсумкової атестації в 11 класах загальноосвітніх закладів освіти, а також ухвалити рішення щодо двох законопроєктів – "Про внесення змін до закону України "Про вищу освіту" щодо продовження строків завершення підготовки кандидатів та докторів наук" (№3463) та "Про внесення змін до статей 89, 90 Бюджетного кодексу України (щодо фінансування фахової передвищої освіти у закладах професійної (професійно-технічної) освіти) " (№3461).

За даними Міністерство науки та освіти, навчальний рік у школах по всій країні завершиться дистанційно.

При цьому календар навчання виглядатиме так: до 31 травня триватимуть заняття; до 1 липня має бути завершений навчальний рік; до 15 червня школи завершують оформлення: свідоцтв про здобуття базової середньої освіти; свідоцтв досягнень та табелів навчальних досягнень; упродовж червня школи на педагогічних радах розглядають питання про переведення учнів до наступного класу.

Випускники 11 класів отримають документ про здобуття освіти після складання ДПА у формі ЗНО.

Якщо учні 1-8, 10 класів не планують навчатися в іншому закладі освіти, школи надсилають копії документів учням електронною поштою, а оригінали документів видадуть у вересні 2020-2021 навчального року. Водночас державна підсумкова атестація для учнів 4 та 9 класів цього річ скасована.

Як повідомляв Укрінформ, 24 квітня Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оприлюднив план виходу з карантину в Україні, який складається з п’яти етапів.

Уряд із 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Кабінет міністрів 4 травня продовжив дію карантину до 22 травня, але з 11 травня обмеження будуть послаблені.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль припустив, що після 22 травня карантин в Україні продовжать, але плануються подальші його послаблення.