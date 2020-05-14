Сесії та захист дипломів на карантині - МОН дало рекомендації вишам

Міністерство освіти і науки розробило методичні рекомендації закладам фахової передвищої та вищої освіти щодо проведення семестрового оцінювання студентів, а також захистів дипломних робіт і складання атестаційних іспитів.

Відповідний лист МОН надіслало керівникам закладів освіти, повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

"Дякую робочій групі, яка зібрала, узагальнила та доповнила кращі практики, які заклади вже впровадили під час карантину. Завдяки цьому ми можемо надати методичну підтримку університетам і коледжам", – зазначив заступник міністра освіти і науки Єгор Стадний.

Зазначається, що дистанційна комунікація учасників освітнього процесу може здійснюватися через засоби комунікації, вбудовані до системи управління навчанням (LMS), електронну пошту, месенджери (Viber, Telegram та інші), відеоконференції (MS Teams, ZOOM, Google Meet, Skype та інші), форуми, чати тощо.

МОН рекомендує закладам використовувати єдиний інструмент комунікацій під час проведення оцінювання та атестації студентів та закріпити його у власних нормативних документах. А вченим радам варто внести зміни та доповнення до Положень про організацію освітнього процесу та/або Положень про екзаменаційну комісію та передбачити в цих документах застосування запропонованих заходів для дистанційного проведення оцінювання.

У листі МОН звертає увагу закладів на важливість забезпечення належного контролю, зокрема використання авторизованого доступу до комунікаційних інструментів, фіксацію часу початку та завершення виконання студентом завдання, використання алгоритмів випадкового вибору завдань тощо.

У методичних рекомендаціях МОН надало алгоритми проведення поточного та семестрового контролю, а також атестації та її документального супроводу. Міністерство пропонує закладам проводити захисти кваліфікаційних робіт із використанням відеозв’язку. А паперовий примірник кваліфікаційної роботи з власноручним підписом здобувача може бути надісланий поштою заздалегідь до екзаменаційної комісії, або ж, за умови використання в закладі електронного документообігу, електронний примірник, засвідчений кваліфікованим електронним цифровим підписом.

Методичні рекомендації водночас є переліком пропозицій, що не обмежують заклади освіти в межах їхньої академічної автономії у пошуку та реалізації інших слушних рішень із організації дистанційного навчання.