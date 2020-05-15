У Чехії з 25 травня відкривають ресторани, бари та басейни

Уряд Чехії оголосив про черговий етап пом'якшення карантинних заходів, введених для боротьби з коронавірусом, з 25 травня дозволять працювати ресторанам, барам і басейнам.

Про це повідомляє портал Novinky із посиланням на міністерство охорони здоров’я країни

"Бари, кафе, паби та ресторани, які знаходяться всередині будівель, буде відкрито з 25 травня, проте вони мають зачинятися до 23 години. Відвідувачі повинні носити маски, крім часу, коли вони їдять або п'ють. Персонал також має бути в масках", - йдеться в повідомленні.

Також із 25 травня знову відкриють басейни. А ще буде дозволене відвідування медичних і соціальних установ.

Все це буде наступним етапом скасування карантинних обмежень, введених чеським урядом для протидії пандемії коронавірусу.

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Як відомо, за останню добу в Чехії підтверджено 82 нових випадки коронавірусу. Число щоденних випадків останні два тижні було нижче 100.

Фото з сайту novinky.cz