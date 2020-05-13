Футбольний чемпіонат Чехії відновиться 23 травня

Футбольний чемпіонат Чехії відновиться 23 травня

Укрінформ
Керівництво професійної футбольної ліги Чехії прийняло рішення відновити чемпіонат країни.

Як інформує пресслужба ліги, рестарт відбудеться 23 травня. Матчі пройдуть без глядачів.

З 16 клубів вищого дивізіону 13 висловилися за відновлення сезону, який завершиться в липні. Проти були "Карвіна", "Опава" і "Злін". З 16 команд другого дивізіону 15 висловилися за продовження турніру, "Банік" - відмовився.

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Сезон в Чехії відновиться 23 травня відкладеним матчем 23-го туру між "Тепліце" і "Слованом". Лідером в турнірній таблиці є "Славія".

Фото: twitter.com/fortunaligacz.

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