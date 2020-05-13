Футбольний чемпіонат Чехії відновиться 23 травня

Керівництво професійної футбольної ліги Чехії прийняло рішення відновити чемпіонат країни.

Як інформує пресслужба ліги, рестарт відбудеться 23 травня. Матчі пройдуть без глядачів.

З 16 клубів вищого дивізіону 13 висловилися за відновлення сезону, який завершиться в липні. Проти були "Карвіна", "Опава" і "Злін". З 16 команд другого дивізіону 15 висловилися за продовження турніру, "Банік" - відмовився.

Сезон в Чехії відновиться 23 травня відкладеним матчем 23-го туру між "Тепліце" і "Слованом". Лідером в турнірній таблиці є "Славія".

Фото: twitter.com/fortunaligacz.