Футбол: матчі Другої української ліги можуть не дограти

Клуби "Нива" (Тернопіль) та "Кристал" (Херсон) можуть відмовитися від подальшої участі в матчах, що залишилися Другий другої ліги чемпіонату України з футболу.

Причина - відсутність у клубів коштів на виконання медичного протоколу, повідомляє Sport Arena.

Крім того, близько 80 відсотків клубів третього за силою дивізіону України не зможуть забезпечити виконання такого протоколу. У зв'язку з цим є ризик, що чемпіонат Другий ліги не буде дограний.

Поки неясно, як в такому випадку будуть розподілятися підсумкові місця в таблиці, визначатися клуби, які вийдуть в Першу лігу, і чи будуть команди позбавлені професіонального статусу.

Фото: facebook.com/fckrystal.kherson.