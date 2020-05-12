Михайличенко: Усі в Динамо раді, що повернулися до повноцінної роботи

Головний тренер футболістів київського "Динамо" Олексій Михайличенко прокоментував вихід команди з карантину і перше повноцінне тренування.

12 травня динамівці зібралися на клубній базі і вперше майже за два місяці провели загальнокомандне заняття, повідомляє пресслужба столичного клубу.

"Безумовно, сьогодні пройшло дуже емоційна тренування. Хлопці були дуже раді тому, що вони зібралися разом і провели нормальне заняття. Все пройшло у позитивному ключі, можна сказати, що святково, але це лише перший крок. В "Динамо" серйозно ставляться до дотримання безпеки, перед роботою перевіряють стан здоров'я футболістів, температурний режим, і лише після цього ми розпочинаємо тренування. Всі задоволені, що повернулися до повноцінної роботи. Наступні дні покажуть, хто і як готовий. Я не сумніваюся, що футболісти индивидуально виконували весь обсяг запропонованої роботи, але індивідуальна робота кардинально відрізняється від колективної. Будемо працювати над відновленням командних зв'язків, які, напевно, "загубилися" за цей час", - зазначив тренер.

Він також розповів про найближчі плани команди.

"У нас є чіткий план подальшої роботи. Вже нинішнього тижня ми готові провести дворазові тренування, але все буде залежати від стану футболістів. У залежності від того, як вони готові, ми будемо вносити корективи у програму роботи. В наших планах також двосторонні матчі , контрольні поєдинки з іншими командами. Але тут поки йдуть переговори, необхідно врахувати ряд нюансів, у цьому напрямку на сьогоднішній день конкретики немає... Як головний тренер, я прийму будь-яке рішення відносно дат та місць офіційних поєдинків, що залишилися. Можливо, для нас було б оптимально дограти сезон у Києві. Але в інших клубів може бути інша думка, необхідно знаходити спільне рішення. У ситуації, що склалася дуже важливо прислухатися один до одного і знайти варіант, який би підійшов усім командам", - заявив Михайличенко.

Фото: fcdynamo.kiev.ua.