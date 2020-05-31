Кличко назвав три райони Києва, де найбільше випадків захворювання на COVID-19 за добу

У столиці за минулу добу коронавірус підтвердили у 81 особи.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє його пресслужба.

«За минулу добу в Києві лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус у 81 людини. 11 з них - медики. На сьогодні в столиці вже 2985 підтверджених випадків захворювання на COVID-19», - зазначив Кличко.

Серед тих, хто захворіли за добу: 40 жінок віком від 26 до 86 рокiв, 4 дівчинки від 2 до 8 років, 31 особа від 19 до 86 рокiв, і шестеро хлопчиків - трьом із них по 1 року, іншим - 2, 6 та 11 років.

16 пацієнтів госпіталізували, інші - на самоізоляції під контролем лікарів.

«Зазначу, що найбільше випадків захворювання зафіксували в Дніпровському районі - 25, у Деснянському та Дарницькому - по 14 випадків... Я звертаюся до всіх: не будьте легковажними, не нехтуйте правилами! Бо зараз, коли ми почали запроваджувати послаблення, головне - щоб вірус не вирвався з-під контролю. Щоб нам знову не довелося повертатися на карантин. Бережіть себе!», - наголосив мер.

Одужали за добу в Києві 11 осіб. Загалом коронавірус за час пандемії подолали 648 жителів столиці.

Як повідомлялося, станом на 31 травня в Україні лабораторно підтверджено 23 672 випадки COVID-19, із них за останню добу - 468 нових випадків.Кабінет Міністрів із 22 травня до 22 червня запровадив в Україні адаптивну модель карантину.