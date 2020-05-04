Послаблення карантину у Черкасах: ОДА вимагає через суд скасувати рішення мера

Черкаська ОДА спрямувала позовну заяву до Черкаського окружного адмінсуду щодо визнання незаконним та скасування рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради №331 від 30 квітня.

Про це повідомляє пресслужба ОДА.

"Нагадаємо, що цим рішенням виконком вирішив відновити роботи об’єктів торгівлі, сфери послуг, парків, скверів та об’єктів спортивної інфраструктури. Однак це рішення суперечить рішенню КМУ № 211 від 11.03.2020, постанові № 14 від 27.04.2020 та протоколу № 21 регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 30.04.2020 (ч. 1 ст. 325 КК України)", - йдеться в повідомленні.

В ньому наголошується, що орган місцевого самоврядування не має повноважень змінювати чи скасовувати норми, встановлені нормативно-правовим актом, який має вищу юридичну силу.

"Тому такі рішення органів місцевого самоврядування апріорі є неправомірними", – говорить перший заступник голови Черкаської ОДА Дмитро Ляшов.

У додаток до позову Черкаська ОДА також подала заяву про призупинення дії рішення Черкаського міськвиконкому до розгляду справи по суті, щоб не допустити розповсюдження COVID-19 та убезпечити громадян.

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Як повідомляв Укрінформ, виконавчий комітет Черкаської міської ради своїм рішенням від 30 квітня дозволив роботу перукарень, салонів краси, об’єктів спортивної інфраструктури, літніх майданчиків закладів ресторанного господарювання, магазинів з продажу непродовольчих товарів, електротоварів, меблів, книжкової продукції, ринків та ярмарків з продажу сільськогосподарської продукції та квітів, а також міських парків та скверів і розташованих на їхній території атракціонів.

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом ухваленого у Черкасах рішення про послаблення карантинних обмежень.