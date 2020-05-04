Мера Черкас викликають сьогодні на допит

Міського голову Черкас Анатолія Бондаренка викликають на допит у понеділок, 4 травня, у зв'язку з рішенням про передчасне пом'якшення карантину в місті.

Фото повістки про виклик на допит у якості свідка, що надійшла на його ім'я, Бондаренко виклав на своїй сторінці у Facebook.

У повістці зазначається, що міський голова Черкас Анатолій Бондаренко має прибути до слідчого 4 травня о 12 годині на допит в якості свідка.

Як повідомляв Укрінформ, виконавчий комітет Черкаської міської ради своїм рішенням від 30 квітня дозволив роботу перукарень, салонів краси, об’єктів спортивної інфраструктури, літніх майданчиків закладів ресторанного господарювання, магазинів з продажу непродовольчих товарів, електротоварів, меблів, книжкової продукції, ринків та ярмарків з продажу сільськогосподарської продукції та квітів, а також міських парків та скверів і розташованих на їхній території атракціонів.

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом ухваленого у Черкасах рішення про послаблення карантинних обмежень.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков пообіцяв жорстку відповідь на скасування карантинних обмежень у Черкасах.