Київські пляжі можуть відкритися 1 червня

У разі подальшого послаблення карантинних заходів, і якщо відповідне рішення ухвалять уряд та КМДА, пляжний сезон у столиці почнеться 1 червня.

Про це повідомляє Громадське з посиланням на директора з утримання прибережної інфраструктури КП «Плесо» Костянтина Пігуля.

«За попередніми домовленостями початок купального сезону в Києві плануємо десь на 1 червня. Пляжі майже готові, очікуємо перевірки Держпродспоживслужби та ДСНС. Якщо карантин знімається або послаблюється, то це буде 1 червня, а якщо триватиме, то ми однозначно будемо проводити робочі наради і переносити відкриття пляжного сезону», - розповів він.

У розпорядженні київського міського голови визначено 14 пляжів, на яких дозволено відпочинок з купанням, та 18 зон відпочинку.

«1 червня ми плануємо 5-7 пляжів відкрити, потім інші. Щоб ви розуміли, обстежити всі пляжі одночасно неможливо. Тобто, ми обстежимо пляжі з блакитними прапорами, яких у нас 8 планується в цьому році. Спершу їх відкриємо, а потім інші пляжі на наступний тиждень», - додав Пігуль.

За його словами, у КП «Плесо» були готові відкривати пляжний сезон ще 15 травня, якби не карантин. Також на пляжах вже провели обробку проти кліщів і дезінфекцію лавок та місць для переодягання.

Як повідомлялося, Кабмін ухвалив з 22 травня відновити роботу міського та приміського транспорту. Метро у Києві відкриють 25 травня.

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Уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції. Зокрема було зупинено роботу метрополітену в Києві, Харкові та Дніпрі, наземного громадського транспорту в містах, припинено міжміське автомобільне, залізничне та авіасполучення.

24 квітня Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оприлюднив план виходу з карантину, який складається з п'яти етапів. Перші послаблення обмежень стартували 11 травня.