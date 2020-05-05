Змагання з пляжного футболу можуть розпочатися лише у вересні

Всесвітня організація пляжного футболу (BSWW) має намір провести всі свої заплановані турніри починаючи з вересня.

Графіки змагань переглядаються у зв'язку з пандемією коронавірусу, повідомляє пресслужба УАФ.

"Ми ніколи не будемо ставити під загрозу безпеку спортсменів та уболівальників. Хоча ми бажаємо якайшвидше відновити пляжний футбол, але будемо сумлінно дотримуватися всіх термінів, окреслених урядами та міжнародними й місцевими організаціями охорони здоров’я", - заявив президент BSWW Джоан Куско.

Всесвітня організація пляжного футболу розглядає можливість продовження сезону до лютого 2021 року, щоб збільшити шанси провести максимальну кількість змагань, навіть якщо деякі з них доведеться організовувати в приміщенні.

Фото: uaf.ua.