Чемпіон НБА стане президентом футбольного клубу "Ліон"

Чотириразовий чемпіон північноамериканської Національної баскетбольної асоціації (НБА) і колишній розігруючий "Сан-Антоніо Сперс" Тоні Паркер підтвердив, що стане президентом французького футбольного клубу "Ліон".

Про це повідомляє The Undefeated.

За словами баскетболіста, це станеться у 2023 році, коли свої повноваження залишить нинішній президент команди Жан-Мішель Ола.

"Це правда і честь для мене. Я ніколи не думав, що подібне станеться зі мною, це величезна можливість. "Ліон" - одна з 50 кращих команд у світі, у них одна з кращих структур з величезним бюджетом. Це прекрасна можливість виростити і отримати один з кращих продуктів", - зазначив в інтерв'ю Паркер.

На даний момент Паркер обіймає посаду президента французького баскетбольного клубу АСВЕЛ з передмістя Ліона Вієрбана.

На фото: Тоні Паркер (theundefeated.com).