Епіфаній закликає владу послабити карантин для вірян

Церква звертається до держави з проханням адаптувати карантин у такий спосіб, щоб віряни мали можливість брати участь у богослужіннях.

Про це у Facebook написав митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

"Наші храми не зачиняли свої двері для особистої молитви, духовної підтримки вірян, подання Причастя всім, хто звертався про це у будь-який час. А тепер, коли обмеження карантину поступово пом’якшуються, ми звертаємося до держави із закликом бути чутливою і до потреб віруючих, адаптувати карантин у такий спосіб, щоби з дотриманням заходів безпеки вірні знову мали можливість безпосередньо брати участь у богослужіннях", - написав Епіфаній.

Він зазначив, що у храмах і надалі звучить молитва про припинення "згубної пошесті", лунає заклик пам’ятати про необхідність берегтися самим та берегти один одного, поважати й піклуватися про батьків, приділяти більше уваги своїм дітям та рідним, цінувати кожен момент нашого життя.

"Живіть тут і зараз, в любові й турботі про ближніх, будьте повільні на гнів та швидкі на добрі справи" - наголосив Епіфаній.

Читайте також: Уряд планує передати собор ПЦУ в Сімферополі у держвласність

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення. З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі і для авіасполучення.

24 квітня Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оприлюднив план виходу з карантину в Україні, який складається з 5 етапів. Перші послаблення карантинних обмежень в Україні стартували з 11 травня. Наразі карантин продовжено до 22 травня.