Уряд планує передати собор ПЦУ в Сімферополі у держвласність

Уряд погодив проєкт постанови Верховної Ради “Про деякі питання захисту права на свободу світогляду та віросповідання вірян Кримської єпархії Української православної церкви та збереження приміщення Кафедрального собору святих рівноапостольних князя Володимира та княгині Ольги”.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Міністерство з питань реінтеграції і тимчасово окупованих територій розробило проєкт постанови, який спрямований на те, щоб захистити права наших вірян Кримської єпархії Української православної церкви (ПЦУ) в Сімферополі, в Криму та у місті Севастополі», - сказав на засіданні уряду перший заступник глави Мінреінтеграції Ростислав Замлинський.

За його словами, документ був погоджений без зауважень з Міністерством фінансів, Мінекономіки і Фондом держмайна.

Водночас, зазначив Замлинський, з боку Міністерства юстиції була низка зауважень, але «під час конструктивної розмови ми дійшли спільної думки з паном міністром юстиції».

Уряд погодив цей проєкт постанови.

У пояснювальній записці до проєкту постанови зазначається, що метою документа є захист гарантованого Конституцією України права на свободу світогляду і віросповідання вірян Кримської єпархії Української православної церкви (ПЦУ), а також культурних цінностей, що мають значення для формування культурного простору України на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя шляхом збереження приміщення Кафедрального собору святих рівноапостольних князя Володимира і княгині Ольги від знищення внаслідок незаконних дій РФ.

При цьому наголошується на необхідності визначення повноважень держави Україна стосовно управління майном АРК, зокрема Кафедральним собором, у зв’язку з достроковим припиненням повноважень ВР АРК.

У проєкті постанови пропонується тимчасово, на період дії Закону «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», передати з власності АРК у держвласність частину майнового комплексу загальною площею 1475, 7 кв. метра будівлі, розміщеної за адресою: вулиця Севастопольська, 17, місто Сімферополь, 95015, а саме – Кафедрального собору святих рівноапостольних князя Володимира та княгині Ольги.

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Як повідомлялося, проєкт постанови "Про деякі питання захисту права на свободу світогляду та віросповідання вірян Кримської єпархії Української православної церкви (Православної церкви України) та збереження приміщення Кафедрального собору святих рівноапостольних князя Володимира та княгині Ольги" вже був зареєстрований у Верховній Раді 4 березня 2020 року, однак того самого дня його відкликали.

Арбітражний суд Центрального округу Калуги 14 листопада 2019 року відхилив касаційну скаргу представників Кримської єпархії Православної церкви України на рішення російського Міністерства майнових і земельних відносин Криму про розірвання договору оренди Кафедрального собору святих рівноапостольних князя Володимира та княгині Ольги.

Архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент 10 грудня 2019 р. оголосив безстрокове голодування, вимагаючи захисту релігійних свобод на території Криму і забезпечення безпеки духовенству кримської єпархії ПЦУ, однак за тиждень на прохання митрополита Київського всієї України Епіфанія призупинив свою акцію.

Фото: mtot.gov.ua