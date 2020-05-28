Уряд опікуватиметься проблемами медиків, які працюють з коронахворими - Шмигаль

Кабінет Міністрів системно розв'язуватиме проблему забезпеченості медиків, які працюють з хворими на коронавірус COVID-19.

Про це на брифінгу під час поїздки до Білої Церкви заявив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Урядовий портал.

Шмигаль повідомив, що уряд дасть відповідні доручення, аби покращити ситуацію з технічним забезпеченням станцій екстреної медичної допомоги

За його словами, попри виділені кошти, ситуація на станціях екстреної медичної допомоги залишається досить складною.

"Був сигнал від колективу Білоцерківської станції екстреної допомоги, ми виїхали з Міністром охорони здоров’я. І там типова ситуація, коли держава виділяє кошти, НСЗУ підписує договори про 100% забезпечення коштами, а по факту ми бачимо, що ремонти відсутні, автомобілі старі, забезпечення ліками немає, із засобами індивідуального захисту є проблеми, і це все впирається в людський фактор", - сказав Шмигаль.

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Він наголосив, що за результатами робочої поїздки до Київської області буде зроблено висновки та дані відповідні доручення як стосовно станції екстреної допомоги Білої Церкви, так і щодо системного розв'язання цієї проблеми.

"На мою думку, подібна ситуація є у багатьох закладах охорони здоров’я, а медики сьогодні знаходяться на передовій боротьби з епідемією коронавірусу. Проблема полягає в середньому рівні державного менеджменту, до якого є питання", - зауважив Прем’єр-міністр.

Він пояснив, що кожна медична установа є комунальною неприбутковою установою, відповідно керівник цієї установи несе відповідальність за її діяльність та місцеві органи самоврядування.

"Держава виділяє кошти, з 1 квітня уже працює система за угодами, укладеними з НСЗУ, відповідно до цієї системи кожен заклад отримує кошти за роботу з коронахворими, далі керівник уже приймає рішення і розподіляє зароблені установою кошти між лікарями. І тут уже виникають питання справедливості розподілу і оплати кожному, хто працював з коронахворими", - сказав Шмигаль.

Відповідаючи на запитання щодо забезпеченості медиків засобами індивідуального захисту, очільник Уряду повідомив, що дав доручення в.о. голови Київської облдержадміністрації Василю Володіну завтра провести інвентаризацію на складах станції невідкладної медичної допомоги в Білій Церкві та подивитися, скільки реально є костюмів та розібратися, чому попри те, що держава виділяє захисні костюми на область, медики не повністю ними забезпечені.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 28 травня в Україні лабораторно підтверджено 22 382 випадки COVID-19. За добу - 477 нових випадків. Загалом в Україні одужали 8439 людей, 669 летальних випадків.