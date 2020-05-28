Шмигаль зустрівся з працівниками білоцерківської екстреної меддопомоги

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевнив працівників Білоцерківської станції екстреної медичної допомоги, що уряд працює над забезпеченням медичних закладів необхідною технікою, обладнанням, а медиків - відповідною оплатою праці.

Про це він заявив під час зустрічі на станції екстреної медичної допомоги КНП Київської обласної ради «Київський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» у м.Білій Церкві під час робочої поїздки по Київській області, повідомляється на Урядовому порталі.

"Денис Шмигаль ознайомився з роботою станції екстреної медичної допомоги та Центральної диспетчерської служби, обговорив з працівниками питання роботи станції та запевнив медиків, що уряд веде роботу із забезпечення медичних закладів необхідною технікою, обладнанням та відповідною оплатою праці", - ідеться в повідомленні.

Зокрема, Шмигаль поінформував, що ухвалено рішення про виділення майже 1 млрд грн на автомобілі швидкої допомоги.

«Кожного дня у нас нарада з Президентом, кожного дня працюємо над тим, щоб підтримати медичну галузь. Завдяки, в тому числі, і вашим зусиллям Україна йде за помірним сценарієм розвитку епідемії. Уже кілька днів поспіль у нас спостерігаються оптимістичні показники - кількість тих, хто одужав, і тих, хто захворів, є майже однаковою. Хотілося б таку динаміку зберегти і в подальшому, але ніхто не виключає, що буде і друга хвиля, і третя. Тому треба бути готовими», - зазначив Прем’єр-міністр.

За словами очільника уряду, Кабмін прагне в найшвидший термін забезпечити доплати 300% від зарплати всім медикам, які працюють з пацієнтами, хворими на СOVID-19.

«Ми за березень здійснили вже всі виплати, за квітень виплати підуть через НСЗУ через прямі угоди з медзакладами. Станом на вчора фактично 90% угод підписані, а по екстреній медицині – всі 100% угод. Тому в подальшому виплати мають бути вчасними», - запевнив Шмигаль.

Прем'єр-міністра на Київщині супроводжували міністр охорони здоров’я Максим Степанов, т. в. о. голови Київської облдержадміністрації Василь Володін та міський голова Білої Церкви Геннадій Дикий.

Фото: www.kmu.gov.ua