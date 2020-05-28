Україна проситиме міжнародної підтримки для другого етапу медреформи — Шмигаль

Другий етап медичної реформи може розтягнутись у часі, оскільки коронакриза виявила помилки при попередніх розрахунках, і наразі відбувається перерахунок тарифів, пакетів послуг.

Про це розповів Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі з послами країн "Великої сімки", повідомляє пресслужба уряду.

"Реформа медицини має бути завершена за допомогою наших міжнародних партнерів, але коронакриза показала помилки, які були допущені при попередніх розрахунках цієї реформи, тому ми перераховуємо і тарифи з НСЗУ, і пакети послуг. Якщо інфекційна лікарня не має хворих, це не значить, що лікарі не мають отримувати зарплатні. Ще одна проблема – це психіатрія та туберкульозні диспансери. Все це потребує окремої уваги і окремих розрахунків, тому другий етап реформи може розтягнутись у часі. І ми будемо просити підтримати нас в реалізації цієї реформи", - сказав Шмигаль.

За його словами, в умовах пандемії недоліки медреформи і потреба в ній проявилися найбільше.

Водночас глава уряду підкреслив, що пандемія коронавірусу "надала певного імпульсу" українським реформам, і передусім у сфері охорони здоров’я.

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Як повідомлялося, в Україні 1 квітня розпочався другий етап медичної реформи. Ним передбачено, що заклади охорони здоров’я, які надають спеціалізовану (міські, районні лікарні) і високоспеціалізовану (обласні лікарні й центри) медичну допомогу, отримуватимуть кошти за договором з НСЗУ.

Президент Володимир Зеленський на пресконференції 20 травня заявив, що в умовах пандемії коронавірусу Україна опинилася "медично голою", тому медичну реформу треба переглядати.

Фото: КМУ