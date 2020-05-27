Посольство США готове до співпраці з урядом задля зміцнення незалежності НСЗУ

Посольство США в Україні готове продовжувати партнерство з урядом України задля зміцнення незалежності таких інституцій, як Національна служба здоров'я.

Про це йдеться у заяві диппредставництва у Facebook.

"Незалежна та професійна Національна служба здоров'я України має вирішальне значення у забезпеченні доступу українців до сучасної та ефективної медицини. Ми готові продовжувати партнерство з урядом України задля зміцнення незалежності таких інституцій, як НСЗУ, ми також працюємо спільно у боротьбі з пандемією COVID-19 та її наслідками", - зазначили у Посольстві.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 22 травня оголосив новий конкурс на посаду голови НСЗУ. Термін подачі документів мав закінчитися у понеділок, 25 травня, але його було продовжено до 27 травня.

НСЗУ була створена в рамках медреформи у 2017 році. Вона контролює всі виплати у сфері охорони здоров'я та обирає лікарні, які отримуватимуть гроші від держави.

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У січні 2020 року відбувся конкурс на посаду голови НСЗУ. Три претенденти після співбесіди з Комісією з питань вищого корпусу державної служби мали пройти співбесіду з міністром охорони здоров'я.

20 травня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що він відхилив усі кандидатури на посаду голови НСЗУ.