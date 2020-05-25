Конкурс на посаду голови НСЗУ продовжили до 27 травня

Новий конкурс на посаду голови Національної служби здоров'я України (НСЗУ) продовжено до 27 травня.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Був оголошений добір, починаючи з 22 травня, кінцевий термін прийняття документів - сьогодні...Прийнято рішення продовжити ці терміни, це дозволяє закон. Кінцевий термін продовжено до середи, 27 травня, до 18 години", - сказав Степанов.

Він зазначив, що посада голови НСЗУ державна, тому є відповідні, встановлені законом, критерії щодо кандидата.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 22 травня оголосив новий конкурс на посаду голови НСЗУ. Термін подачі документів мав закінчитися у понеділок, 25 травня.

НСЗУ була створена в рамках медреформи у 2017 році. Вона контролює всі виплати у сфері охорони здоров'я та обирає лікарні, які отримуватимуть гроші від держави.

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У січні 2020 року відбувся конкурс на посаду голови НСЗУ. Три претенденти після співбесіди з Комісією з питань вищого корпусу державної служби мали пройти співбесіду з міністром охорони здоров'я.

20 травня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що він відхилив усі кандидатури на посаду голови НСЗУ.