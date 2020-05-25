Конкурс на посаду голови НСЗУ продовжили до 27 травня
Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Був оголошений добір, починаючи з 22 травня, кінцевий термін прийняття документів - сьогодні...Прийнято рішення продовжити ці терміни, це дозволяє закон. Кінцевий термін продовжено до середи, 27 травня, до 18 години", - сказав Степанов.
Він зазначив, що посада голови НСЗУ державна, тому є відповідні, встановлені законом, критерії щодо кандидата.
Як повідомлялося, Кабінет міністрів 22 травня оголосив новий конкурс на посаду голови НСЗУ. Термін подачі документів мав закінчитися у понеділок, 25 травня.
НСЗУ була створена в рамках медреформи у 2017 році. Вона контролює всі виплати у сфері охорони здоров'я та обирає лікарні, які отримуватимуть гроші від держави.
У січні 2020 року відбувся конкурс на посаду голови НСЗУ. Три претенденти після співбесіди з Комісією з питань вищого корпусу державної служби мали пройти співбесіду з міністром охорони здоров'я.
20 травня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що він відхилив усі кандидатури на посаду голови НСЗУ.