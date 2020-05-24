Ексголова НСЗУ бере участь у повторному конкурсі на посаду керівника відомства

Колишній голова Національної служби здоров'я України Олег Петренко подав документи для участі в повторному конкурсі на посаду голови НСЗУ.

Про це Петренко повідомив у Facebook.

"Прийняв особисте рішення: з метою підкреслити абсурдність вимог та процедури швидких "доборів", подав документи для участі в ньому, як засновник і перший голова НСЗУ (документи вже прийняті)", - написав Петренко.

При цьому Петренко розкритикував умови конкурсу, назвавши його "неприродним добором".

"Публікація оголошення на сайті НАДС в п'ятницю по обіді. Три дні на подачу документів (2 з них вихідні). Дискримінаційні норми, які формально дають можливість брати участь у "доборі" тільки людям з "досвідом роботи на державній службі від 3-х років" - тобто чиновникам "зі стажем" і "міцним господарникам", "досвід роботи в сфері державних фінансових гарантій 3 роки"... Класика повзучого реваншу", - зазначив Петренко.

При цьому Петренко запросив охочих взяти участь у процедурі громадського спостереження за проведенням співбесіди з ним міністра охорони здоров’я на відповідність кваліфікаційним вимогам.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 22 травня оголосив новий конкурс на посаду голови Національної служби здоров'я України (НСЗУ). Термін подачі документів закінчується у понеділок, 25 травня.

НСЗУ була створена в рамках медреформи у 2017 році. Вона контролює всі виплати у сфері охорони здоров'я та обирає лікарні, які отримуватимуть гроші від держави.

У січні 2020 року відбувся конкурс на посаду голови НСЗУ. Три претенденти після співбесіди з Комісією з питань вищого корпусу державної служби мали пройти співбесіду з міністром охорони здоров'я.

20 травня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що він відхилив усі кандидатури на посаду голови НСЗУ.

Олег Петренко очолював Нацслужбу здоров'я України з березня 2018 року до листопада 2019 року.