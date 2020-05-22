НСЗУ перерахувала близько 125 мільйонів медзакладам, які лікують хворих на COVID-19

Національна служба здоров’я України і перерахувала центрам екстреної медичної допомоги за квітень близько 125 млн грн для лікування хворих на COVID-19.

Про це сказала під час онлайн-пресконференції керівник НСЗУ Оксана Мовчан, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«В рекордні терміни ми підписали контракти із закладами екстреної допомоги і перерахували їм кошти на лікування пацієнтів та додаткове фінансування забезпечення лікарів і медпрацівників, які безпосередньо працюють з пацієнтами з COVID-19. Я наголошую, що лише за 4 робочі дні НСЗУ уклала договори зі всіма 25 центрами екстреної медичної допомоги і вже перерахувала за квітень близько 125 млн гривень на лікування пацієнтів з коронавірусом», - сказала Мовчан.

Вона також поінформувала, що медики центрів екстреної допомоги у Дніпропетровській та Чернівецькій областях вже отримали доплати.

«Також ми вийшли на фінальну стадію контрактування медзакладів, що надають стаціонарну допомогу хворим на COVID-19 та мобільних бригад, які виїжджають до таких пацієнтів», - додала Мовчан.

Вона наголосила, що Національна служба здоров’я підписує контракти з медзакладами лише за умови, що вони мають все необхідне для лікування пацієнтів з коронавірусом: медичне обладнання, зокрема апарати штучної вентиляції легенів, лікарів та медичний персонал відповідної кваліфікації.

Як повідомлялося, постанова, згідно з якою НСЗУ може укладати договори з лікарнями на надання медичної допомоги пацієнтам з COVID-19, набула чинності 5 травня.

Станом на 22 травня в Україні 20148 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 588 летальних, 6585 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 442 нові випадки.