Степанов: Українці зараз можуть виїхати за кордон на авто, а літаками — з 15 червня

На сьогодні не існує обмежень щодо перетину державного кордону автомобільним транспортом.

Про це заявив у середу на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Якщо у вас є бажання виїхати в Білорусь або в країну ЄС автомобільним транспортом, то ви можете це робити. На сьогоднішній день не існує жодних обмежень. Якщо ми говоримо про авіасполучення, то, згідно з того плану виходу з карантину, пом'якшення карантину, який був затверджений урядом, воно відновлюється, починаючи з 15 червня", - сказав Степанов, відповідаючи на запитання, коли в рамках послаблення карантину відкриється міжнародне сполучення - авіаперевезення та перетин кордону на авто.

При цьому міністр нагадав, що коли людина повертається в Україну, то, згідно зі встановленими нормами, вона має піти на самоізоляцію, встановивши в себе додаток "Дій вдома", і пробути в самоізоляції протягом 14 днів.