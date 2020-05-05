У військових шпиталях відновлюють планові операції

У лікувальних установах Збройних Сил із 5 травня відновлюють виконання планових оперативних втручань.

Про це повідомив АрміяInform начальник штабу — заступник командувача Медичних сил ЗСУ полковник медичної служби Андрій Галушка.

"Дозволено госпіталізацію пацієнтів на онкологічні захворювання, паліативним хворим, а також тим, кому затягування з плановою операцією може зашкодити здоров’ю", - наголосив Галушка.

За його словами, усім без виключення госпіталізованим попередньо будуть проводити ПЛР-тести, аби під час оперативних втручань ніхто з лікарів не був інфікований на коронавірус.

Необхідність госпіталізації та проведення планової операції в кожному конкретному випадку будуть прийматися військовими лікарями після ретельної діагностики, зазначив Галушка.

Станом на 04 травня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 48 осіб.