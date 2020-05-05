У маріупольській лікарні на COVID-19 захворіли троє медиків

У Донецькій області на COVID-19 захворіли ще троє медиків обласної лікарні інтенсивного лікування, що в Маріуполі. Наразі вже 35 медпрацівників заразилися коронавірусною інфекцією в регіоні.

Про це 5 травня на пресбрифінгу в Краматорську заявив заступник начальника управління – начальник відділу стратегічного розвитку охорони здоров’я та забезпечення лікарськими засобами управління організації та розвитку медичної допомоги населенню Олександр Педенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За добу три зразки ПЛР-дослідження були позитивними. Всі ці позитивних зразки у медичних працівників з обласної лікарні, що в Маріуполі... Загалом на сьогодні на Донеччині був підтверджений діагноз COVID-19 у 35 медичних працівників", - сказав Педенко.

Він додав, що з цих медиків чоловіка (йому 53 роки) було госпіталізовано сьогодні до лікарні, а жінок (44 та 54 років), у яких стан задовільний, залишили вдома на самоізоляції.

Загалом серед 35 захворілих в області медпрацівників 23 - з обласної лікарні інтенсивного лікування, що в Маріуполі.

Там був прооперований ургентний хворий, і тільки на третій день після операції у нього підвищилася температура, з'явилася клінічна картина захворювання на COVID-19. Після того, як у хворого підтвердили коронавірусну інфекцію, у лікарні почали тестувати на цю хворобу пацієнтів і працівників відділень, у яких він перебував.

Педенко також повідомив, що на сьгодні від коронавірусу вже одужали троє медпрацівників - це з Маріуполя лікар "швидкої", медична сестра з Мирнограда і лікар з Маріупольского центру первинної медико-санітарної допомоги.

У медзакладах регіону зараз залишаються на лікуванні два медпрацівники, а інші - лікарі, медичні сестри, фельдшери, санітарки - перебувають удома на амбулаторному лікуванні, додав Педенко.

Як повідомлялося, станом на ранок 5 травня в Україні зафіксовано 12 697 випадків COVID-19, з них 316 летальних, а 1875 осіб одужали. За добу зафіксовано 366 нових випадків.

У Донецькій області захворіли на COVID-19 84 людини, з яких троє померли, 14 – одужали, а решта ще лікуються.