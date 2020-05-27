ТРЦ у Києві почнуть відкривати з 30 травня

У Києві в кінці цього тижня відкриють торгово-розважальні центри та готелі.

Про це на брифінгу 27 травня заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення про відкриття в столиці торгово-розважальних центрів, без роботи розважальних зон. ТРЦ в Києві з дотриманням санітарних норм та регламентів відкриватимуть із суботи 30 травня", - сказав Кличко.

Також за його словами з 30 травня зможуть розпочати роботу і готелі крім хостелів.

Він повідомив, що ресторани в готелях поки працюватимуть на виніс та на обслуговування в номерах.

"Рішення ж щодо роботи ресторанів та кафе в столиці комісія з надзвичайних ситуацій ухвалить окремо", - наголосив він.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 20 травня ухвалив рішення про перехід на адаптивну модель карантину з 22 травня до 22 червня.

Станом на 27 травня в Україні - 21905 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 658 летальних, 7995 пацієнтів одужало. Загалом захворіли 1595 дітей та 4241 медик. За добу зафіксовано 321 новий випадок.