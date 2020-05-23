У Києві підтвердили ще 47 випадків COVID-19 - Кличко

Кількість жителів Києва, у яких за минулу добу підтвердили захворювання на COVID-19, збільшилася на 47 осіб. Серед них – 14 медиків.

Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Facebook.

"На сьогодні в столиці вже 2569 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - зазначив Кличко.

Серед тих, що захворіли: 29 жінок віком від 18-ти до 63-ох років та 16 чоловіків від 32-х до 74-х років, а також двоє хлопчиків, яким 7 та 14 рокiв.

До лікарень столиці госпіталізували 7 пацієнтів. Інші – лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків за минулу добу виявили знову в Дарницькому районі – 10 хворих. У Святошинському – 9 та в Деснянському районі - 8 випадків захворювання.

Одужали за добу 13 людей. Загалом коронавірус подолав 351 мешканець столиці.

Як повідомлялося, станом на 9:00 23 травня в Україні 20 580 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 605 летальних, 6929 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 432 нові випадки.